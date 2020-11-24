Саратовцы помогли полиции закрыть более десяти магазинов и баров

Торговые точки по продаже алкоголя в Саратове доставляют немало хлопот местным жителям. Страшно выйти на улицу — пьяные люди, шум, драки и прочие прелести.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, одним из таких мест стал магазин на Университетской улице.
Руководитель саратовской полиции Андрей Чепурной с коллегами нанес визит туда. Продавщица сказала ему, что после приостановки лицензии в августе никаких нарушений не было, но горожане говорят об обратном.
В копилку из десяти протоколов добавился еще один с официальным предостережением.
Делегация посетила дом на Университетской улице, где 70-летняя женщина несколько лет подряд продает подпольно алкоголь. Она пообещала исправиться.
Горожане поблагодарили полицию за закрытие бара «Буфет ФМ» на Московской. Теперь можно спать спокойно и не боятся, что в тебя полетит посуда.
Всего усилиями неравнодушных граждан в областном центре закрыто более десятка подобных точек.
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