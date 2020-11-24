Объединение поселков с Саратовом поддержали на публичных слушаниях в Волжской администрации

Публичные слушания об объединении поселка Красный Текстильщик, Багаевского и Александровского МО с Саратовом прошли 24 ноября в администрации Волжского района Саратова.

По данным организаторов, на них пришли 125 человек.

После доклада министра по делам территориальных образований Сергей Зюзина, выступил мэр Саратова Михаил Исаев. Они оба заверили, что никакого ухудшения для жителей поселков не будет, тарифы на ЖКУ останутся прежними.

В итоге спустя около получаса 102 присутствующих проголосовали за присоединение, против выступил только один, еще трое воздержались.

Исаев также сообщил, что депутатские советы Красного Текстильщика и Багаевского МО уже одобрили присоединение, 25 ноября запланировано заседание по этому вопросу депутатов Александровского МО и Саратовского района.

Окончательное решение будет приниматься на заседании городской думы, которое запланировано на 26 ноября.

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