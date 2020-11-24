В Саратове за сутки от коронавируса умерли две женщины и мужчина

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались три человека.

На 24 ноября количество жертв инфекции в регионе достигло 208.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве, скончался 84-летний мужчина. Он лечился в госпитале 12 суток, но из-за нарастающих дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности умер. Также он страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротической болезнью сердца, недостаточностью кровообращения.

Также умерла 83-летняя женщина. На девятые сутки заболевания томография показала поражение легких в объеме 75-80%. Также у нее развилась дыхательная недостаточность, отеки легких и мозга. Она пробыла в стационаре четверо суток. Из сопутствующих заболеваний — атеросклеротическая болезнь сердца и хронический панкреатит.

Еще одной скончавшейся стала 51-летняя женщина. На пятые сутки ее привезли в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии. Через неделю ее перевели на ИВЛ, потом на инвазивную ИВЛ.

Всего в больнице она провела 21 сутки, дыша через аппарат 14 суток.

Пациентка страдала хронической обструктивной болезнью легких, гипертензией и ожирением.

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