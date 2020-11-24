Продажа детской кроватки обернулась для саратовчанки встречей с мошенниками

В Саратове двое местных жителей попались на уловки мошенников в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, попытка продать детскую кроватку обернулась для 21-летней девушки из Кировского района потерей 16 тыс. рублей.

Она разместила объявление в интернете. Якобы покупатель предложил заключить «безопасную» сделку, для чего и прислал ссылку. Гражданка ввела там данные карты, с которой списали деньги.

Оказывается, сайт оказался дублером. Девушка пошла в полицию.

Еще один саратовец решил купить грузовые шины в интернете. На сайте 38-летний мужчина заполнил анкету. После этого ему позвонил представитель онлайн-магазина автозапчастей, отправил на электронную почту реквизиты, которые гражданин оплатил. Но после этого аферист перестал выходить на связь.

Покупатель лишился почти 19 тыс. рублей.

Полицейские возбудили по обоим случаям дела и просят горожан не перечислять незнакомцам деньги и не вводить данные своих карт на неизвестных сайтах.

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