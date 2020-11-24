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Молодой балашовец получил год колонии за три месяца секса с 13-летней девочкой

Они поддерживали связь все лето
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 19-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в совращении13-летней девочки.

Между юношей и девочкой интимная связь длилась с мая по август 2020 года. Это стало известно органам профилактики, и было доказано. В суде парень признал вину, его отправили в колонию общего режима на год.

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