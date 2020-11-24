Более половины жителей Саратовской области посоветовали бы подросткам идти работать

Служба исследований одного из портала по поиску работы провела опрос в Саратовской области о том, когда лучше начинать работать.

Свою трудовую деятельность начали в 17 лет или раньше 49% респондентов, еще 45% — в 18–25.

В основном это делали для того, чтобы не просить деньги у родителей, а наоборот, помогать им. Или накопить на определенную цель.

Такой опыт считают положительным 89% жителей региона.

По мнению граждан, лучшая первая работа — волонтером, помощником или ассистентом, расклейщиком объявлений, промоутером, официантом. Менее популярными вариантами ответа стали администратор, повар и грузчик.

Своим детям посоветовали бы пойти на работу 56 жителей региона. Ведь это помогает стать самостоятельным, ответственным человеком, получить навык общения с людьми.

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