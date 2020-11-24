Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратове улицы от снега убирают 160 единиц техники

Задействованы 22 тракторные щетки
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий

Сегодня, 24 ноября, улицы Саратова от снега убирают более 160 единиц техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это 22 тракторные щетки, 71 комбинированная машина и другое оборудование.

Они работают на дорогах, подходах к остановкам, тротуарах.

Трассы обрабатывают специальными противогололедными материалами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.