В Саратове улицы от снега убирают 160 единиц техники

Сегодня, 24 ноября, улицы Саратова от снега убирают более 160 единиц техники.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это 22 тракторные щетки, 71 комбинированная машина и другое оборудование.
Они работают на дорогах, подходах к остановкам, тротуарах.
Трассы обрабатывают специальными противогололедными материалами.
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