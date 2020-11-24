Опрос «КП-Саратов»: Президент повысил налог для богатых, как отреагируют саратовские депутаты?

Среди депутатов немало людей состоятельных, и декларации о доходах публиковать приходится

Президент Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

Цель закона — создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Депутаты Госдумы практически все зарабатывают больше 5 млн рублей в год, но это и понятно — московские оклады с премиями. Немало состоятельных людей и среди депутатов областной думы. Кто-то зарабатывает значительно больше, кто-то выживает на сумму чуть больше 5 млн рублей.

Все данные деклараций за 2019 год доступны в интернете.

Редакция «КП-Саратов» предлагает читателям поделиться мнением, как повлияет повышение налога на размер доходов народных избранников?