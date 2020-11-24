Рейтинг районов Саратова по оплате услуг за водоснабжение

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» обновило рейтинг районов города по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

На начало ноября рейтинг районов Саратова выглядит следующим образом:

1 место – Фрунзенский район (процент собираемости — 94,38%, задолженность – 10,8 млн руб.);

2 место – Заводской район (92,09%, 40,09 млн руб.);

3 место – Волжский район (88,91%, 43,08 млн руб.);

4 место – Ленинский район (88,01%, 121,8 млн руб.);

5 место – Октябрьский район (87,38%, 49,5 млн руб.);

6 место – Кировский район (87%, 70,3 млн руб.).

При составлении рейтинга учитывалась история погашения платежей, процент собираемости и задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Места в рейтинге определены пропорционально количеству управляющих жилым фондом компаний, обслуживающих дома на территории каждого конкретного района.

По сравнению с сентябрем процент собираемости вырос почти по всем районам города, однако при этом дебиторская задолженность значительно увеличилась. Самый большой прирост показал Ленинский район Саратова. К примеру, управляющая организация АНО «Сфера» оплатила в октябре всего 50% от начислений сентября, а общая задолженность по району увеличилась более чем на 6 млн рублей.

Стали хуже платить УК, которые управляют одним домом. Руководители ТСЖ, ЖСК, ЖК объясняют это тем, что все средства были направлены в теплоснабжающую организацию в связи с наступлением отопительного сезона.

- ООО «КВС» обращается к управляющим организациям, имеющим задолженность за потребленную услугу холодного водоснабжения с предложением перевести граждан-потребителей на прямые договорные отношения с РСО и заключить мировые соглашения с графиком погашения задолженности, - заявили в компании.

В 2020 году ООО «КВС» было открыто и переведено на прямые договорные отношения 90 000 лицевых счетов.

На данный момент уже заключены мировые соглашения с такими крупными управляющими организациями как ООО «Фортуна» (22 537 801 руб.), ООО УК «Союз СПК Плюс» (1 648 920 руб.), ООО УК «Первая Волжская ЖЭК» (1 213 459 руб.), УК «Соколовогорская ЖЭК» (2 862 069 руб.), ООО УК «Волжская Саратов» (3 724 893 руб.), ООО Жилищник Заводской» (1 627 573 руб.), ООО УК «Фри Дом» (2 990 090 руб.), ООО УК «Фри Дом Комфорт» (4 082 793 руб.) и многие другие.

Узнать размер задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения каждый потребитель может на официальном сайте КВС по ссылке http://kvs-saratov.ru/uznat-zadolzhennost/.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» по тел. (8452) 32-00-00