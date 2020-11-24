Приставы сняли со счетов саратовца 135 тыс. рублей долга по аренде за землю

Приставы Волжского района Саратова взыскали с местного жителя 135 тыс. рублей долга по аренде за землю.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, предпринимателя не вынуждало это сделать даже решение суда.

Выяснилось, что у него есть открытые счета в банках, деньги с которых пошли на оплату.

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