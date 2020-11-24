Саратовские подростки стали реже болеть ОРВИ

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 17 744 случая ОРВИ, это на 2,4 % меньше, чем за прошлую семидневку.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, заболеваемость в возрастной группе от 15 лет и старше снизилась на 12,2%.

На 23 ноября привито свыше 1 млн жителей региона, в том числе более 235 тыс. детей и почти 792 тыс. взрослых.

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