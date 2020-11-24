Наркоман украл у балаковца клатч с 47 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 36-летнего балаковца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30 сентября с 18:30 до 19:45 неизвестный унес клатч мужчины, где лежали документы на его имя, личные вещи и 47 тыс. рублей.

Аксессуар он оставил на терминале в банке на Трнавской улице.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний наркоман-рецидивист.

Мужчина во всем признался, у него изъяли сумку и документы.

На гражданина завели уголовное дело и отправили под домашний арест.

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