Наркоман украл у балаковца клатч с 47 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 36-летнего балаковца.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30 сентября с 18:30 до 19:45 неизвестный унес клатч мужчины, где лежали документы на его имя, личные вещи и 47 тыс. рублей.
Аксессуар он оставил на терминале в банке на Трнавской улице.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний наркоман-рецидивист.
Мужчина во всем признался, у него изъяли сумку и документы.
На гражданина завели уголовное дело и отправили под домашний арест.
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