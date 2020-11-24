Саратовцы стали чаще покупать товары для хоккея

Зима понемногу входит в свои права, а это значит, что настало время традиционных развлечений — лыжи, коньки, сноуборды.

Аналитики одной из торговых интернет-площадок подсчитали, что фигурное катание по сравнению с 2019 годом стало меньше интересовать саратовцев.

Спрос на товары для этого упал на 30%, в Омске на 12%.

Клюшки и шайбы, наоборот, привлекают горожан все больше и больше.

Необходимое снаряжение для занятия этим видом спорта стали покупать на 54% чаще. Подобная тенденция наблюдается в Волгограде (+46%), Самаре (+33%) по сравнению с осенью 2019 года.

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