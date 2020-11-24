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Политика

Саратовскому областному суду вернут право законодательной инициативы

Также это право получит прокуратура области
Александр Уриевский
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Старший помощник прокурора области Иван Гусев на заседании комитета думы

Старший помощник прокурора области Иван Гусев на заседании комитета думы

На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению в Саратовской областной думе 24 ноября рассмотрели предложение губернатора об изменениях в устав региона.

Они касаются предоставления права Саратовскому областному суду законодательной инициативы. Ранее подобное предложение губернатора уже поступило в областную думу, там предлагалось наделить правом закинициативы прокурора области. Сегодня к нему добавили областной суд.

- Теория суха мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Обстоятельства изменились, — объяснил председатель комитета Николай Бушуев ситуацию, когда несколько месяцев назад депутаты проголосовали за лишение суда и прокурора права законодательной инициативы.

- Была одна жизненная ситуация, сейчас другая, — сказал Бушуев.

После долгих споров предложение губернатора большинством членов комитета было одобрено и вынесено на заседание областной думы, которое пройдет 25 ноября.