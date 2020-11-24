Поселок Солнечный-2 останется без воды 26 ноября

В поселке Солнечный-2 Саратова запланировано масштабное отключение воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в четверг 26 ноября весь день будут идти работы по подключению нового водовода на улице Лисина.
Воды не будет в домах на улицах: Оржевского, Панченко, Еремина, Кузнецова, Семенова, Лисина и героев Отечества.
Жителям рекомендуют сделать запасы.
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