Поселок Солнечный-2 останется без воды 26 ноября

В поселке Солнечный-2 Саратова запланировано масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в четверг 26 ноября весь день будут идти работы по подключению нового водовода на улице Лисина.

Воды не будет в домах на улицах: Оржевского, Панченко, Еремина, Кузнецова, Семенова, Лисина и героев Отечества.

Жителям рекомендуют сделать запасы.

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