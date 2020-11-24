В селе под Энгельсом найден изрезанный ножом труп женщины

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины в селе под Энгельсом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 56-летней женщины было обнаружено вечером 23 ноября в частном доме села Осиновка.

Пострадавшая была сильно изранена ножом в спину и грудь.

Сейчас ведется поиск подозреваемых, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ведется поиск подозреваемых Фото: СУ СКР по Саратовской области

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