В селе под Энгельсом найден изрезанный ножом труп женщины

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины в селе под Энгельсом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 56-летней женщины было обнаружено вечером 23 ноября в частном доме села Осиновка.
Пострадавшая была сильно изранена ножом в спину и грудь.
Сейчас ведется поиск подозреваемых, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ведется поиск подозреваемых
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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