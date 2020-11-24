Рецидивист с сообщником украли 30 тонн семечек под Саратовом

Полиция Аткарского района раскрыла кражу из одной местной организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные 24 октября унесли 30 тонн семян подсолнечника.

По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего рецидивиста и его сообщника на десять лет младше.

На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде, похищенное частично изъято.

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