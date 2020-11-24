Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 ноября: заразились еще 240 человек

Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области утром 24 ноября стало известно о 240 новых случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие — контактные лица.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большая часть заболевших выявлена в Саратове — 131 человек.

Детей среди зараженных всего семеро, а вот людей старше 60 лет — 110 человек.

У 165 есть признаки пневмонии.

Всего в регионе зарегистрировано 25 672 случая заражения. Выздоровели 21 138 человек, из которых 512 за сутки.

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