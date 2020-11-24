Частные клиники Саратова и области готовы делать КТ бесплатно

Министр здравоохранения области Олег Костин провел переговоры с руководством частных и ведомственных клиник Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, была достигнута договоренность о бесплатном проведении компьютерной томографии гражданам.

Несколько медучреждений выразили готовность проводить процедуру за счет Фонда ОМС. Это ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» (Саратов, Ершов), медицинская клиника «Сова», АО «Клиника доктора Парамонова» (Саратов, Балашов), ООО «Пульс», «Медицинский Di центр» (Саратов, Энгельс), «Томография» (Балаково). Продолжаются переговоры с «Медицинским Di центром» (ООО «Карина», Ртищево).

Это позволит дополнительно проводить около 2,5 тыс. исследований КТ.

Процедура будет бесплатной только при назначении врача.

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