Хозяйка собачьего притона на Шелковичной отправилась в колонию

В Саратове местная жительница покусала сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ей вынесен приговор — восемь месяцев в колонии-поселении.

Установлено, что днем 8 апреля жители дома на улице Шелковичная вызвали участкового. Они пожаловались на 44-летнюю соседку, которая собрала в квартире стаю собак, но не ухаживала за ними. Полицейский вместе с зоозащитниками попытались освободить животных из голодного плена, но хозяйка начала вести себя агрессивно.

На место прибыло подкрепление — двое сотрудников ППС. Они пытались успокоить женщину, но та укусила одного из них за предплечье, второго ударила головой в голову.

После этого женщина сбежала и была объявлена в розыск. Но ее удалось задержать и арестовать. Свою вину она не признала.

Суд зачел в срок заключения то время, которое она провела под арестом.

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