В Балакове женщина нашла труп бывшего мужа

В Балакове Саратовской области тело 59-летнего мужчины найдено в его квартире дома на улице Степная.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп на кухне обнаружила его бывшая жена, зайдя проведать.

На место выехали следователи. Эксперты осмотрели труп, под ним оказались следы крови, но при этом ранений на теле не обнаружено.

Начата проверка, устанавливаются причины смерти мужчины.

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