Смертность от коронавируса в Саратовской области продолжает расти

Смертность растет, ИВЛ помогают не всегда

В Саратовской области смертность от коронавируса не только не уменьшилась, но продолжает расти.

Об этом в ходе брифинга 23 ноября заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. Он отметил, что в последние несколько дней летальные исходы от коронавируса не фиксировались, тем не менее смертность на высоком уровне.

- Смертность даже несколько увеличилась. Она ниже среднероссийских цифр, но продолжает расти. Что говорит, о том, что заболевание тяжелое, - сказал Шувалов.

Напомним, по данным на утро 23 ноября в регионе от коронавируса скончались 205 человек, еще 679 умерли от иных патологий на фоне заражения COVID - 19.