Мать-алкоголичка под Саратовом отработает долг в 90 тыс. рублей перед ребенком

Суд признал 22-летнюю жительницу поселка Горной виновной в неоднократной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она не воспитывала своего ребенка, рожденного в 2016 году. Девушка предпочитала выпивать и вести аморальный образ жизни.

Под опеку малыша взяла свекровь, а мать-кукушку обязали выплачивать на его содержание четвертую часть своего заработка.

Гражданка делать этого не торопилась, общая сумма ее долга превысила отметку в 90 тыс. рублей.

Теперь она проведет четыре месяца на исправительных работах и будет отдавать 5% от своего заработка в казну государства.

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