Десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без воды

В Саратове завтра, 24 ноября дома в Ленинском районе города останутся без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся с 5:00 до полуночи.

Речь идет о ВСО-Трофимовский-2, станции Трофимовский-2, Керамической улице, 3, 6, 13А, 14, частных домах там же, Моторной, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 19.

А еще Московском шоссе, 1, 3, 4, 4В, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 21, 23, домах без номеров.

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