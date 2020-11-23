В частном доме в Пугачеве сгорел мужчина

Сегодня, 23 ноября, на пожаре в городе Пугачев в Саратовской области погиб 44-летний мужчина.
Огонь в доме соседа рано утром заметили жители улицы Интернациональная и вызвали МЧС. Ко времени прибытия пожарных огонь уже охватил все жилище. После тушения огня, на полу в кухне обнаружено тело 44-летнего хозяина. Тело сильно обгорело.
Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела погибшего. По предварительной версии, пожар начался с помещения кухни. Назначено судебно-медицинское исследование.
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