Решение по дистанционному образованию в саратовских школах еще не принято

В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыта полностью одна школа в Екатериновском районе и 11 классов в семи школах по области.

Еще шесть школ закрыты по ОРВИ, также как 24 отдельных класса в 10 школах. Об этом заявила представитель министерства образования на брифинге 23 ноября.

Сегодня специалисты Роспотребнадзора еще изучают уровень заболеваемости и уже скоро будет принято решение, продолжится ли дистанционное обучение в старших классах школ Саратова и еще трех крупнейших районов области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.