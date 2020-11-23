В Саратовской области резко сократилось количество лечащихся от коронавируса на дому

Станислав Шувалов

В Саратовской области в коронавирусных стационарах находятся 3643 пациента, из них 3526 с пневмонией, с коронавирусом 2169. На кислродной поддержке 706 человек, из них на аппаратах ИВЛ 227.

Амбулаторно, на дому, лечатся 1697 человек. Еще несколько дней назад цифра превышала три тысячи.

Из общего числа заболевших только 38,6% - мужчины, большая часть заразившихся - женщины. Об этом на брифинге 23 ноября рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- С сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала лаборатория в Балакове, там будут делать до 200 исследований в сутки. И планируется приобретение оборудования в петровскую и пугачевскую больницы. Плюс - в третьей городской поликлинике в Энельсе лаборатория делает до 1000 тестов в сутки, - рассказал Шувалов.

По его словам сегодня в регионе в наличии 4195 коронавирусных коек, из них на утро 23 ноября 555 – свободны.

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