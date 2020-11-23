Первый снег в Саратове убирают 150 машин

В Саратове сегодня, 23 ноября, первый выпавший в городе снег убирают 150 машин.

- В число снегоуборочного транспорта входят 64 комбинированных дорожных машины и 25 тракторных щеток, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Пока что снега мало, его не требуется вывозить.

Особое внимание рабочие уделяют подходам к остановкам, пешеходным переходам, социально значимым объектам.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Напомним, по словам замруководителя Гидрометцентра области Светланы Цветайло, снег продолжит идти в течение недели, но с перерывами.

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