В Роспотребнадзоре рассматривают вопрос об открытии театров и ДК

В саратовском региональном Роспотребнадзоре изучают обращение по поводу открытия перед новогодними праздниками театров и ДК для проведения массовых мероприятий. Об этом было заявлено 23 ноября на постоянном брифинге по коронавирусу в минздраве области.

Сегодня, 23 ноября, с таким запросом в службу обратилась депутат облдумы, председатель комитета по культуре Ольга Сынкина.

- Поступил такой запрос. Мы изучаем уровень заболеваемости и возможности перевода театров на очный режим. Но пока сказать определенно решение не могу, - заявила начальник Центрального территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

- Надо смотреть по обстановке. Надо вдумчиво и осторожно принимать такие решения, после просчета всех рисков, - поддержал неопределенность первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.