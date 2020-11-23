В Саратове вечером закроют железнодорожный переезд

В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 23 ноября, закроют железнодорожный переезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, проехать нельзя будет на 3-м км перегона Саратов-3 — Князевка, на пересечении с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова.

Ограничение будет действовать с 20:00 23 ноября по 08:00 24 ноября из-за ремонта.

Объехать закрытый участок можно в месте пересечения железной дороги с улицей Пензенской в Заводском районе Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.