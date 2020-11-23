В Саратове за выходные поймали семь пьяных водителей

В Саратове 20 и 21 ноября сотрудники ГИБДД проводили рейд «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за это время поймали семь нетрезвых шоферов. Четыре из них отказались проходить медицинское освидетельствование, подтверждающее состояние опьянения.

Двое на момент задержания оказались уже лишены водительских прав.

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