На ярмарки в Саратове сельхозпроизводители привезли 9 тонн мяса и 33 тысячи яиц

В Саратове в субботу, 21 ноября, прошли ярмарки выходного дня.

- На них сельхозтоваропроизводители привезли 9 тонн плодоовощной продукции и картофеля, 9 тонн мяса, 4,5 тонны молока и молочной продукции, 33 тыс. штук яиц, 1,2 тонны рыбы, 1,8 тонны хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 1,5 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 1 тонна меда и другое, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области.

Ярмарки проходили на пяти площадках: в Юбилейном, две в Заводском, в Солнечном и в Елшанке.

Всего в 2020 году провели 205 подобных ярмарок.

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