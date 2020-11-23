В Саратовской области будут судить мужчину, не сумевшего вытащить племянника из утонувшего авто

Ребенок утонул в скатившейся в пруд машине Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области будут судить 33-летнего мужчину, обвиняемого в смерти ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину мужчина признал.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти ребенку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Речь идет о трагедии, разыгравшейся 10 августа в селе Песчанка Ртищевского района. По версии следствия, супружеская пара с сыном и тремя племянниками приехала на пруд. Они разбили палатку и устроились на отдых.

Ночью мужчина с восьмилетним племянником на машине «Лада Приора» поехали за дровами для костра. На берегу пруда дядя вышел, а мальчик остался в салоне на переднем сиденье.

Автомобиль покатился и упал в водоем. Мужчина бросился следом, разбил стекло, но найти ребенка не смог. В итоге мальчик утонул, его тело достали областные спасатели.

Машина покатилась по берегу и рухнула в пруд Фото: СУ СКР по Саратовской области

Дело направлено в суд.

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