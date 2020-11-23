В Энгельсском районе ищут замглавы по социальной сфере

В администрации Энгельсского района ищут заместителя главы по социальной сфере.

Как сообщили «КП-Саратов», документы можно прислать до 17:00 25 ноября.

Сам конкурс будет проходить в 11:00 на следующий день по адресу: Энгельс, площадь Ленина, дом №30, второй этаж, кабинет №208 (зал заседаний).

Комиссия будет собеседовать с каждым участником.

Подробнее с условиями конкурса и его проведением, с требованиями к кандидатам желающие могут познакомиться здесь.

Напомним, прошлая замглавы администрации Энгельсского района по социальной сфере ушла на пенсию после жалоб родителей на холодные обеды в школах.

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