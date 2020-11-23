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Депутат облдумы требует открыть на Новый год театры и ДК

Нельзя лишать детей и взрослых праздника — считает Ольга Сынкина
Источник:kp.ru
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На новый год просят открыть театры

На новый год просят открыть театры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Театры, филармония и Дома культуры должны начать работу, чтобы обеспечить детей и взрослых праздничным настроением. Конечно. При этом никто не отменял соблюдение требований санитарных норм. С таким обращением депутат Саратовской областной думы Ольга Сынкина вышла к региональному управлению Роспотребнадзора, которое вправе давать соответствующие рекомендации.

- Считаю, что артистам и музыкантам необходимо дать возможность работать и радовать зрителей своим искусством. Конечно, при этом должны соблюдаться все санитарные нормы. Нельзя лишать взрослых и детей праздника, новогоднего настроения, радости от встречи с Дедом Морозом! — прокомментировала депутат.

Помимо праздника, это еще и возможность для артистов заработать.

Сынкина не уточняет, как будет соблюдаться социальная дистанция в полтора метра на таких массовых мероприятиях.