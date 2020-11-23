Жительница Саратова лишилась 646 тыс. рублей после десятичасового разговора с мошенниками

В Саратове 24-летней жительнице Кировского района позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на самом деле женщина была мошенницей.

Она предупредила потерпевшую, что на нее оформлен крупный кредит, и предложила помощь в рефинансировании договора. Для этого мошенники несколько раз переключали разговор на разных «сотрудников», в том числе робота, и руководили действиями своей жертвы.

По словам пострадавшей, разговор длился около десяти часов. Если по какой-то причине он прерывался, то ей сразу перезванивали снова. Более того, мошенники посоветовали женщине купить портативный аккумулятор, обещав, что банк компенсирует расходы, так же как и поездки в такси по банкоматам города.

Однако после того, как потерпевшая сняла 646 тыс. рублей и перевела их на так называемый «резервный счет», то мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция настойчиво рекомендует гражданам ни в коем случае не сообщать данные своих карт и не выполнять действий, которые требуют мошенники. При подозрительном разговоре следует положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.