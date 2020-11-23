Десять человек тушили пятиэтажку в Балакове

Вчера, 22 ноября, в 14:35 десять пожарных и три единицы техники отправились на вызов в двухкомнатную квартиру пятиэтажки на улице Ленина в Балаково.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Площадь возгорания составила два квадратных метра, горели вещи в комнате.

Пожар на площади в 2 кв.м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.