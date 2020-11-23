Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с участием Lada X Ray в Саратове
В районе кольца НИИ на улице Шехурдина в Саратове 1 ноября около 6:30 произошло смертельное ДТП.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
Водитель Lada X Ray сбил пешехода, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Очевидцев столкновения просят откликнуться по телефонам: 994666, 89042438593 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского 88, кабинет №806, предоставить имеющиеся видеозаписи.
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