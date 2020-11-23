Саратовцы стали лучше относиться к дорогам в городе

Ремонт дорог в Саратове был особенно заметен в 2020 году

Значительно улучшились дороги в Саратове и местные жители это четко заметили. Такой вывод сделали по итогам исследования портала Superjob на сайте РБК.

Опрос горожан произвели в 37 населенных пунктах страны и просили их оценить качество и состояние дорог по шкале от двух до пяти. Данные затем сравнили с прошлым годами.

Наибольший прогресс ощутили жители Владивостока (там он вырос за два года с 2,45 до 2,87), а также в Саратове (с 2,54 до 2,85). При этом выросший средний балл по-прежнему немного не дотягивает для оценки «удовлетворительно».

Для сравнения: в Москве «пятерку» дорогам поставили 15% респондентов, а в Казани — 12%, в Тюмени – 32%.