Ассоциация «Чистая страна» выступила в поддержку регоператора Саратовской области

Руслан Губайдуллин

Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна», объединяющей всех регоператоров оп обращению с ТКО в РФ, Руслан Губайдуллин прокомментировал федеральным СМИ вопрос вывоза растительных отходов. Напомним, на сайте комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления опубликовано пояснение, согласно которому вывоз растительных отходов является обязанностью региональных операторов. На основании данного пояснения часть депутатов Саратовской областной Думы требует от регоператора Саратовской области незамедлительно осуществить вывоз данных отходов.

- Мы категорически не согласны с таким подходом. До внесения изменений в нормативные правовые акты в части отнесения растительных отходов к отходам, с которыми региональные операторы обязаны обеспечить обращение, такое требование является незаконным. Ответственность за обращение с такими отходами лежит на органах самоуправления. В их бюджетах заложены соответствующие денежные средства, — подчеркнул Руслан Губайдуллин.

Также Губайдуллин заявил, что расходы на вывоз растительных отходов не могут быть учтены в едином тарифе, согласно определению Апелляционной коллегии Верховного суда РФ и разъяснениям Минприроды, как отходы, образовавшиеся в жилищах. В Ассоциации отметили, что Саратовская область является одним из пяти регионов РФ, где местные власти начали активно понуждать регоператоров к вывозу растительных отходов.

Об незаконности требования саратовских депутатов, которое теперь обсуждается в федеральных СМИ, ранее сообщал и саратовский филиал АО «Управление отходами».

Генеральный директор АО «Управление отходами» Денис Янев отметил в своем комментарии, что вопросы организации вывоза растительных отходов решаются исключительно на уровне руководства компании, а не саратовским филиалом. Кроме того, вывоз древесно-кустарниковых отходов без надлежащих правовых оснований может дестабилизировать предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО. В этом случае компания обратится за защитой своих прав как концессионера к руководству федеральных надзорных и правоохранительных органов. Также генеральный директор отметил, что данная позиция будет поддержана профессиональным сообществом России.