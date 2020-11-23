Первый снег в Саратове: трамвай сошел с рельсов и протаранил авто

Трамвай врезался в легковушку. Фото Святослава Мазилова из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

В центре Саратова трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», ЧП случилось на улице Советская, в районе остановки «улица Рахова».

Вагон маршрута №11 вынесло на несколько метров, задней частью он врезался в легковой автомобиль. В ГИБДД сообщили, ч обошлось без пострадавших.

В связи с этим движение в торону Мирного переулка остановлено. «Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, в обратную сторону движения нет. Трамваи №11 доезжают только до Осипова. А вагоны маршрутов №9 и 10 — только до Детского парка.

В комментариях пассажиры связывают происшествие с первым снегом.

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