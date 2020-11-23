Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 239 человек

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На утро понедельника, 23 ноября, в Саратовской области выявлено 239 новых случаев коронавируса. При этом за сутки выписали 611 пациентов.

Общее количество заразившихся с начала пандемии COVID-19 составляет в Саратовской области 25432 человека. Выздоровели уже 20626 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Саратове - 118, Энгельсском районе – 31 и в Балаковском — 22.

Все вновь заболевшие контактировали с ранее зараженными, случаев неизвестного источника заражения нет.

С пневмонией 108 новых заболевших, с признаками ОРВИ — 107. Не имеют никаких симптомов, но заразились 24 человека.

Много детей до 14 лет заразились за минувшие сутки – сразу 20. По-прежнему самая большая категория риска – люди от 60 и старше, таких за сутки выявили 79 новых больных.