Саратовца лишили свободы на четыре месяца за неуплату алиментов

По решению суда житель Фрунзенского района Саратова лишен свободы за неуплату алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, он должен был перечислять средства на содержание троих детей, но почему-то этого не делал.

Выяснилось, что имущества и счетов или даже работы у гражданина нет.

Ранее он отбывал 90 часов на обязательных работах, но это не вынудило его взяться за ум.

Теперь он проведет четыре месяца за решеткой.

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