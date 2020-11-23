Саратовца лишили свободы на четыре месяца за неуплату алиментов

По решению суда житель Фрунзенского района Саратова лишен свободы за неуплату алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, он должен был перечислять средства на содержание троих детей, но почему-то этого не делал.
Выяснилось, что имущества и счетов или даже работы у гражданина нет.
Ранее он отбывал 90 часов на обязательных работах, но это не вынудило его взяться за ум.
Теперь он проведет четыре месяца за решеткой.
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