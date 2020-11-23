ГИБДД в Саратовской области обратилсь к водителям и пешеходам

В ГИБДД Саратовской области призвали водителей отказаться от поездок без необходимости в условиях продолжающегося мокрого снега.
Если ехать все-таки нужно, то напоминают о ряде обязательных условий:
- выбирайте более низкую скорость движения и сохраняете дистанцию и боковой интервал,
- отказаться от совершения "необдуманных маневров и обгонов",
- быть максимально внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходам предлагают быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, обозначать себя световозвращающими элементами.