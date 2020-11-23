Мужчина сгорел у себя дома в Шумейке

Ночной пожар заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На ночном пожаре в Энгельсском районе погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар произошел около трех часов ночи в селе Шумейка.
По данным следствия, возгорание заметили соседи. Огонь охватил не только частный дом, где жил 53-летний мужчина, но и сарай, а также соседский гараж.
Огонь грозил уничтожить гараж соседей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожарные локализовали возгорание, а позже на придомовой территории было найдено тело хозяина со значительными следами термического воздействия.
Следователи осмотрели место происшествия. Предварительная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем. Начала проверка.
Следователи начали проверку обстоятельств трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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