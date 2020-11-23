Жестокое убийство ребенка в Энгельсе: обвиняемый признался и рассказал подробности

Житель Энгельса рассказал о подробностях совершенного убийства Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области взят под арест 47-летний житель Энгельса, подозреваемый в жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ему уже предъявлено обвинение, он полностью во всем признался и рассказал об обстоятельствах случившегося.

По данным следствия, днем 20 ноября он находился в частном доме на улице Рабочих Маевок в Энгельсе, где приглядывал за шестилетним пасынком своего друга. Тот в это время поехал к жене в роддом.

Мужчина был пьян и напал на мальчика — он нанес ему не менее семи ударов ножом в шею и спину. Ребенок скончался на месте, там его обнаружил отец, когда вернулся около пяти вечера. Сразу после этого мужчина обратился в полицию.

Подозреваемого задержала полиция в кратчайшие сроки. Сейчас он взят под стражу на два месяца, до 20 января 2021 года.

Органы следствия изучают образ жизни семьи.

Следователи проверяют условия жизни семьи, где погиб ребенок Фото: СУ СКР по Саратовской области

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