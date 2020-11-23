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Жестокое убийство ребенка в Энгельсе: обвиняемый признался и рассказал подробности

Он нанес мальчику не менее семи ударов ножом
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Житель Энгельса рассказал о подробностях совершенного убийства

Житель Энгельса рассказал о подробностях совершенного убийства

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области взят под арест 47-летний житель Энгельса, подозреваемый в жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ему уже предъявлено обвинение, он полностью во всем признался и рассказал об обстоятельствах случившегося.

По данным следствия, днем 20 ноября он находился в частном доме на улице Рабочих Маевок в Энгельсе, где приглядывал за шестилетним пасынком своего друга. Тот в это время поехал к жене в роддом.

Мужчина был пьян и напал на мальчика — он нанес ему не менее семи ударов ножом в шею и спину. Ребенок скончался на месте, там его обнаружил отец, когда вернулся около пяти вечера. Сразу после этого мужчина обратился в полицию.

Подозреваемого задержала полиция в кратчайшие сроки. Сейчас он взят под стражу на два месяца, до 20 января 2021 года.

Органы следствия изучают образ жизни семьи.

Следователи проверяют условия жизни семьи, где погиб ребенок

Следователи проверяют условия жизни семьи, где погиб ребенок

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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