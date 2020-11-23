В Петровске водитель выжил в перевернутой и сгоревшей иномарке

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В Петровске Саратовской области вчера ночью, 22 ноября, случилось ДТП.

- В 01:20 на улице Димитрова 48-летний водитель Kia Spectra врезался в световую опору, вылетел в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, машина также загорелась.

Водитель выжил, его с травмами госпитализировали.

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