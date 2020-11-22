Мэр Саратова попросил автомобилистов пересесть на автобусы

В Саратове ближайшей ночью, с 22 на 23 ноября, ожидаются снегопады.
Предполагается, что они продлятся около трех дней.
- Коммунальные службы Саратова переведены в режим повышенной готовности, — сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.
Также мэр попросил саратовцев не ездить на личных автомобилях в случае обильного снегопада. Припаркованный транспорт может мешать работе по расчистке.
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