В Энгельсе насмерть замерз мужчина

Тело мужчины найдено возле железной дороги Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области днем 22 ноября было найдено тело человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил местный житель, выгуливая собаку.

Тело находилось вблизи железной дороги в Энгельсе-1. Очевидец вызвал полицию.

Следователи начали проверку. На вид погибшему около 50 лет. Документов при нем не было, признаков насильственной смерти также не выявлено.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать переохлаждение. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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