Житель Маркса нашел труп в гаражах

Тело найдено вблизи гаражного массива Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области местный житель нашел труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело находилось вблизи гаражного кооператива на проезде Строителей.

Свидетель позвонил в полицию. На место прибыли также сотрудники СУ СКР Марксовского межрайонного отдела. Начата проверка, произведен осмотр тела. Следов насильственной смерти не выявлено.

Установлена личность погибшего — 53-летний житель Маркса.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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