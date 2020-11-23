Житель Маркса нашел труп в гаражах

Тело найдено вблизи гаражного массива
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области местный житель нашел труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело находилось вблизи гаражного кооператива на проезде Строителей.
Свидетель позвонил в полицию. На место прибыли также сотрудники СУ СКР Марксовского межрайонного отдела. Начата проверка, произведен осмотр тела. Следов насильственной смерти не выявлено.
Установлена личность погибшего — 53-летний житель Маркса.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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